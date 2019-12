Sport-Donnerstag im Live-Blog

Robert Lewandowski schoss 221 Bundesliga-Tore

19.12.2019, 19:22 Uhr | t-online.de

Robert Lewandowski kurz vorm Schuss: Er ist der drittbeste Torschütze in der Geschichte der Bundesliga. (Quelle: RHR-Foto/imago images)

FC-Bayern-München-Profi Robert Lewandowski hat mit seinem Tor am Mittwoch gegen Freiburg Jupp Heynckes überholt und ist damit auf dem Treppchen der Torjäger in der Fußball-Bundesliga. Er hat es zu 221 Treffern geschafft. Nur Klaus Fischer mit 268 und Gerd Müller mit 365 Toren liegen noch vor ihm. Gratulation!

Miguel Mestre Oltra und Jose Carlos Sánchez Guillén aus dem eSports-Team des FC Bayern München treten in der Qualifikationsphase des UEFA-Euro-2020-eTournament für die Spanische Nationalmannschaft an.



Der FC Bayern startete erst am 14. Dezember in die eFootball.Pro-League. Die insgesamt vier Spanier und ihr Österreichischer Coach unterlagen in ihrem Debüt dem eSports-Team des Manchester United.

Der TSV 1860 München hat den Vertrag mit seinem dritten Torhüter, dem 20-jährigen Tom Kretzschmar, vorzeitig verlängert. Das teilte Sport-Geschäftsführer Günther Gorenzel am Donnerstag dem Online-Portal "dieblaue24" mit.



Kretzschmar begann seine Laufbahn bei den Löwen in der Saison 2014/2015 und stieg aus der Jugend bis in die erste Mannschaft auf. Er stehe genau für den Weg, den der Verein gehen will: "Junge Spieler aus dem eigenen Nachwuchs an den Kader heranführen, deswegen sind wir froh, dass das noch vor Weihnachten geklappt hat", erklärte Gorenzel.

Der frühere NBA-Star und Basketball-Profi Greg Monroe wurde beim EuroLeague-Spiel in Berlin rassistisch beleidigt. Aufmerksame Zuschauer der Partie FC Bayern München gegen Alba Berlin informierten die Ordner. Im Anschluss an das Spiel stellte Monroe einen Strafantrag. Mehr lesen Sie hier.

Wie der "Kicker" berichtet, habe der FC Bayern München Interesse an Benjamin Henrichs. Der Außenverteidiger spielte bereits in allen Nachwuchs-Nationalmannschaften und ist derzeit beim AS Monaco verpflichtet. Laut dem Bericht des Fachmagazins wolle er den Verein aber zur Winterpause verlassen. Als Ablösesumme stünden 25 bis 30 Millionen Euro im Raum.

Leroy Sané soll offenbar schon eine Entscheidung über seine Zukunft getroffen haben. Laut "Sport Bild" will der Profi-Kicker bereits im Winter zum FC Bayern München wechseln. Doch ausgerechnet Hansi Flick trifft dazu seltsame Aussagen: "Ach, das ist ein Spieler, der, glaube ich, bei Man City unter Vertrag ist." Und das, obwohl Leroy Sané mittlerweile wohl jedem ein Begriff sein dürfte.

Mit einem 1:3 (0:1) hat der FC Bayern München die gestrige Partie gegen SC Freiburg beendet. Für einen Treffer in letzter Minute sorgte ein ganz besonderer Spieler: Newcomer Joshua Zirkzee. In der Nachspielzeit versenkte der 18-Jährige nochmal den Ball im Tor und landete damit den zweiten Treffer für den Münchner Klub und hat damit den Sieg der Mannschaft entschieden. Das dritte Tor machte Serge Gnabry.

