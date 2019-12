LIVESport-Tag im Live-Blog

FC Bayern ist offenbar an Man-City-Talent dran

20.12.2019, 13:28 Uhr | t-online.de

In unserem Sport-Live-Blog finden Sie alle Infos zum Sportgeschehen in München.

In der Bundesliga stehen nun die Termine der Spieltage 22 bis 28 fest.

🗓 Die Spieltage 22 bis 28 der Bundesliga Official sind terminiert! Auf welches Spiel freut ihr euch am meisten❓ Gepostet von FC Bayern München am Freitag, 20. Dezember 2019

In der Derby-Woche traf der EHC Red Bull München am Dienstag auswärts erst auf die Straubing Tigers. Heute folgt das DEL-Heimspiel gegen die Augsburger Panther. Nach dem 3:2-Sieg in Straubing, wollen die Bullen "nun natürlich auch am Oberwiesenfeld gewinnen", sagt Kapitän Patrick Hager.

Im Anschluss an das letzte Bundesliga-Spiel in diesem Jahr – gegen den VfL Wolfsburg findet in der Allianz Arena eine Weihnachtsfeier statt. Nach dem Match am Samstag möchte sich der FC Bayern München bei seinen Fans bedanken, heißt es vom Verein. Neben einem Auftritt des Tölzer Knabenchors, soll es noch eine kleine Überraschung geben.

Den FC Bayern München plagt derzeit eine dünne Personallage, vor allem in der Defensive. Doch einem Bericht zufolge soll der Münchner Klub sich schon ein Talent ausgeguckt haben. Die "Bild" berichtet, dass der FCB an Joao Cancelo von Manchester City dran ist. Der Portugiese war erst im Sommer für 65 Millionen Euro von Juventus Turin zu Pep Guardiola gekommen. Alle weiteren Infos lesen Sie hier.

