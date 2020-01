LIVESport-Tag im Live-Blog

Erster Auftritt von Oliver Kahn als FC Bayern-Vorstand

07.01.2020, 09:29 Uhr | t-online.de

Egal, ob Bayern München, 1860 München, Red Bull München oder die vielen kleineren Sportvereine in der Stadt: In unserem Sport-Live-Blog finden Sie alle Infos zum Sportgeschehen in München.

Wie die serbische Boulevardzeitung "Večernje novosti" auf ihrer Internetseite berichtete, trennen sich die Münchner vorzeitig von ihrem Chefcoach. Dieser holte mit dem Team zwar zweimal souverän die Meisterschaft, enttäuschte zuletzt aber in der Euroleague. Der Club äußerte sich zunächst nicht zu der Meldung. Aus Serbien hieß es, dass der bisherige Co-Trainer Oliver Kostic vorerst als Chefcoach bei den Bayern einspringen werde.

Fast zwölf Jahre nach seinem letzten Spiel im Tor des FC Bayern München startet Oliver Kahn beim deutschen Fußball-Rekordmeister in eine zweite Karriere. Heute wird der 50 Jahre alte Ex-Nationalspieler in der Allianz Arena als neues Vorstandsmitglied und künftiger Bayern-Chef präsentiert. An der Pressekonferenz nehmen auch der Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Rummenigge und Präsident Herbert Hainer teil. Das belegt den großen Stellenwert, den die Personalie Kahn beim Bundesliga-Topclub besitzt.

Hallo und willkommen zurück in unserem Sport-Live-Blog aus München. Hier gibt es auch heute wieder alles rund um den Lokalsport in München zu lesen. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, lassen Sie uns gerne einen Kommentar unter dem Artikel da.