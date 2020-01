LIVESport-Tag im Live-Blog

Nächster FC-Bayern-Torwart denkt über Abschied nach

20.01.2020, 16:46 Uhr | t-online.de, dak

Nach der Verpflichtung von Alexander Nübel macht sich der nächste Torwart Gedanken über einen Wechsel. Wenn sich für FC-Bayern-Ersatz-Torwart Sven Ulreich "die Möglichkeit ergibt, woanders regelmäßig zu spielen oder zumindest regelmäßiger als hier", sagt er im Interview mit "Sport1", "dann würde ich wechseln und diesen Schritt machen wollen." Auch ein Wechsel ins Ausland sei möglich. Werde seine Leistung aber geschätzt, wolle er beim FC Bayern bleiben. Immerhin läuft sein Vertrag noch bis 2021.

Am Wochenende hat die U14 des FC Bayern München in Lörrach an der Deutsch-Schweizer-Grenze das Finale der U14-NLZ-Förderliga gegen den VfB Stuttgart gewonnen – mit 1:0.

Ebenfalls siegreich vom Platz ging die U15 mit 4:2 im Testspiel gegen die U17 des FC Stätzling. Die U16 schied gegen den VfB Stuttgart im Hallenturnier-Viertelfinale in Lübbecke aus.

Ein Innenbandriss hat Lucas Hernandez eine längere Auszeit beschert. Am Montag kehrte der Franzose endlich ins Mannschaftstraining zurück. Das berichtete eine Sportredakteur der "Abendzeitung" auf Twitter.

Gute Nachrichten beim #FCBayern: Lucas #Hernández absolviert am Montagvormittag das Teamtraining der Münchner. Insgesamt nur neun Feldspieler draußen, die Hertha-Startelf regeneriert im Leistungszentrum. @Abendzeitung pic.twitter.com/jjLuPWSSSb — Maximilian Koch (@Koch_AZ) January 20, 2020

Jürgen Klinsmann traut seinem ehemaligen Klub in der laufenden Saison große Erfolge zu – national und auch international. "Wenn sie es sehen, wir haben es geknackt, wissen sie genau, wie sie es nach Hause bringen", sagte der Hertha-BSC-Trainer. "Die Klasse hat der FC Bayern, deshalb werden sie ein großes Wort mitreden in der Meisterschaft und auch in der Champions League." Es gebe "gar keine Zweifel", dass der FC Bayern "das Aushängeschild" des deutschen Fußballs sei weltweit, hatte Klinsmann schon zuvor betont.

Sophie Kratzer hat vor den Toren Münchens im ESC Planegg gespielt. Die ehemalige deutsche Eishockey-Nationalspielerin ist an einer schweren Krankheit gestorben. Sie wurde nur 30 Jahre alt. Das teilten ihre Familie und er DEB mit.

Der U20-Nationalspieler und Ajax-Profi Nicolas Kühn steht möglicherweise vor einem Wechsel zum FC Bayern München. Das berichtet die niederländische Zeitung "De Telegraaf". Mehr Infos gibt es beim Sport.

Für die Frauenmannschaft des FC Bayern München geht es heute ins Trainingslager nach Doha. Bis zum 27. Januar wird der FCB sich dort vorbereiten. Für die Reise nach Katar wird der Münchner Klub aber kritisiert. Die Menschenrechtssituation habe sich jedoch schon verbessert, entgegnete der FCB.

Es war seine erste "Pflichtspiel-Dienstreise", wie die Deutsche Presse-Agentur den Ausflug von Oliver Kahn beim Spiel gegen Hertha BSC nannte. "Mein erstes Bundesligaspiel für den FC Bayern nach fast zwölf Jahren", teilte Kahn auf englisch über soziale Netzwerke anschließend mit. "Gratulation an die Spieler und den Trainerstab nach dieser starken Vorstellung. Jetzt zurück nach München mit drei Punkten." Oliver Kahn ist nun Vorstandsmitglied des FC Bayern und in dieser Funktion zum Spiel mitgereist.

Herzlich Willkommen an diesem Montag in unserem Sport-Live-Blog aus München. Hier gibt es auch heute wieder alles rund um den Lokalsport in München zu lesen. Und natürlich schauen wir auch, was sich im Trainingslager des FC Bayern in Katar tut. Also viel Spaß!