FC Bayern stellt Europas Top-Stürmer-Duo

17.01.2020, 16:33 Uhr | t-online.de , dak

Oliver Kahn hat beim FC Bayern München einiges vor. Er will keine Zeit verlieren und gleich mehrere Themenfelder aufarbeiten. Vor allem für Hasan Salihamidzic hat das Folgen. t-online.de-Redakteur Patrick Mayer erklärt wieso.

Trotz der Leistenoperation bei Robert Lewandowski rechnet Hansi Flick fest mit einem Einsatz seines Starstürmers zum Rückrundenauftakt bei Hertha BSC. Lewandowski sei "nahe an 100 Prozent, er ist ein absoluter Profi. Er hat sehr hart gearbeitet", sagte Flick am Freitag. Der 31-jährige Pole sei in einem "guten Zustand", er habe "keine Schmerzen" und sei vor dem Gastspiel in Berlin am Sonntag "absolut im Soll". Auch mit Serge Gnabry plant Flick nach dessen Achillessehnenproblemen.

Im "Adidas Next Generation Tournament 2020" lief heute die Partie des FC-Bayern-Nachwuchses gegen CSKA Moskau. Am Ende konnten die Nachwuchs-Basketballer das Match mit 69:55 für sich entscheiden.

🔥YES🔥 ERSTER SIEG BEIM #adidasNGT! ✅ Wir gewinnen unser erstes Spiel gegen CSKA Basketball mit 69:55! Klasse,... Gepostet von FC Bayern Basketball - Jugend am Freitag, 17. Januar 2020

Am Samstag testet der TSV 1860 gegen eine spanische Arbeitslosen-Elf. "Bis auf Markus Ziereis und Niklas Lang werden alle Spieler zum Einsatz kommen", sagt Trainer Michael Köllner. Das berichtet das Online-Portal "dieblaue24".

Das FC-Bayern-Sturmduo aus Robert Lewandowski und Serge Gnabry hat in der Saison 2019/20 bereits 41 Tore erzielt. Damit führen sie die Treffer-Liste in Europas Top-Ligen an. Welche Duos auf Platz zwei bis sechs sind, lesen Sie auf watson.de.

Marko Grujic von Hertha BSC Berlin freut sich auf das Duell mit seinem ehemaligen Teamkollegen Philippe Coutinho bei der Fußball-Bundesliga-Partie gegen FC Bayern München am Sonntag. "Durch unsere Positionen gibt es gute Chancen, dass wir uns mal auf dem Rasen begegnen, das werden dann spannende Duelle", sagte der 23-jährige Serbe in einem Interview, das Hertha am Donnerstag auf seiner Website veröffentlichte. Die beiden Mittelfeldspieler Grujic und Coutinho kennen sich vom FC Liverpool, wo Coutinho bis 2018 spielte.

Magdalena Neuner drückt dem deutschen Fußball-Rekordmeister FC Bayern München im Titelkampf die Daumen. "Ich glaube, dass der FC Bayern das beste Team in Deutschland ist. Die haben immer die Chance, oben zu stehen", sagte die Biathlon-Rekordweltmeisterin vor dem Rückrunden-Auftakt in der Bundesliga. Ob den Bayern die angestrebte Aufholjagd aber wirklich gelingt? "Keine Ahnung", sagte die zweimalige Olympiasiegerin der Deutschen Presse-Agentur. "Es ist halt Sport, da kann alles passieren."

Der EHC Red Bull München hat in der Deutschen-Eishockey-Liga (DEL) siegte nach zuvor nur einem Erfolg in vier Spielen bei den Fischtown Pinguins Bremerhaven trotz eines zwischenzeitlichen 0:3 noch mit 6:4 (0:1, 3:3, 3:0). Die Münchner können damit ihren Vorsprung auf den zweitplatzierten Titelverteidiger Adler Mannheim auf neun Punkte ausbauen.

