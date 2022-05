Rabbinertreffen: prominente Gäste aus Religion und Politik

Rabbiner aus Europa, den USA und aus Israel treffen sich ab heute zu einer dreitĂ€gigen Versammlung in MĂŒnchen. Auf Einladung der Konferenz der EuropĂ€ischen Rabbiner (CER) werden rund 400 Teilnehmer erwartet - neben hochrangigen Religionsvertretern auch Politiker wie Österreichs NationalratsprĂ€sident Wolfgang Sobotka, der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Felix Klein, und EU-VizekommissionsprĂ€sident Margaritis Schinas. Der CER-PrĂ€sident und Moskauer Oberrabbiner Pinchas Goldschmidt wird das Treffen am Nachmittag (16.00 Uhr) gemeinsam mit Bayerns MinisterprĂ€sident Markus Söder (CSU) eröffnen.

Abends lĂ€dt der Freistaat zu einem Gala-Diner, bei dem Charlotte Knobloch fĂŒr ihr Lebenswerk geehrt werden soll. Die 89-JĂ€hrige ist PrĂ€sidentin der Israelitischen Kultusgemeinde MĂŒnchen und Oberbayern und stand von 2006 bis 2010 an der Spitze des Zentralrats der Juden in Deutschland . Zuvor erhĂ€lt die EU-Antisemitismus-Beauftragte Katharina von Schnurbein den Rabbi Moshe Rosen Preis.

Die Konferenz steht unter dem Motto "Rabbinische FĂŒhrung in Zeiten von Pandemie und Krieg - Der Dienst an Gott und der Gemeinschaft in einer neuen RealitĂ€t". Die Rabbiner wollen unter anderem ĂŒber einen Ethikkodex beraten und Herausforderungen wie die Corona-Pandemie oder den Krieg in der Ukraine besprechen. Weitere Themen sollen die Wahrung der Religionsfreiheit, die BekĂ€mpfung von Antisemitismus und die kĂŒnftige Gestaltung des Gemeindelebens sein.