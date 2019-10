Berühmt für seine Lampen

Lichtdesigner Ingo Maurer ist tot

22.10.2019, 20:21 Uhr | dpa

Ingo Maurer: Der Lichtdesigner ist in München verstorben. Mit ungewöhnlichen Lampen wurde er berühmt. (Quelle: Stephan Görlich/imago images)

Im Alter von 87 Jahren ist Lichtdesigner Ingo Maurer verstorben. Für seine außergewöhnlichen Lichtinstellationen wurde er weltweit bekannt.



Lichtdesigner Ingo Maurer sei am Montag in München im Kreise seiner Familie gestorben, teilte die PR-Agentur Hicklvesting unter Berufung auf Maurers Tochter am Dienstag mit. Nähere Angaben zu den Umständen seines Todes wurden zunächst nicht gemacht.

Der Designer hatte sich vor allem mit ungewöhnlichen Lampen und Lichtobjekten weltweit einen Namen gemacht, darunter die Tischleuchte "Bulb". Seine Entwürfe werden international ausgestellt. Als Unternehmer verkaufte Maurer seine Lampen und Objekte auch in seinem Münchner Design-Laden, der 2005 um einen Showroom erweitert wurde und rund 60 Mitarbeiter hat.

Maurers letzte Arbeit strahlt im Münchner Theater

Maurer entwarf sowohl im öffentlichen als auch privaten Bereich zahlreiche Lichtinstallationen für Räume und Gebäude – unter anderem die Beleuchtung für die mehrere Münchner U-Bahnhöfe.







Seine letzte Auftragsarbeit erstrahlte erstmals vor wenigen Tagen: Der Designer hatte im Münchner Residenztheater für den Wintergarten eine neue Lichttechnik gestaltet; unter anderem leuchtet dort nun seine Installation "Silver Cloud" aus rund 3.000 versilberten Blättern.