Über 50 TV-Stars fordern ironisch "Lockdown für immer"

Jan Josef LIefers: Der Tatort-Star in seinem Video zur Kampagne "#allesdichtmachen". Mehr als 53 Schauspielerinnen und Schauspieler sprechen sich in synischen und ironischen Videos für dauerhaften Lockdown aus. (Quelle: Screenshot/YouTube/allesdichtmachen)

Sie fordern ironisch: "Alles dicht machen". Mehr als 50 bekannte Schauspielerinnen und Schauspieler kritisieren in einer Kampagne die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie. Prompt gab es auch prominenten Widerspruch.

53 prominente Schauspielerinnen und Schauspieler sind am Donnerstagabend mit einer Kampagne "#Allesdichtmachen" an die Öffentlichkeit gegangen, die sich gegen die aktuellen Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie richtet. In jeweils kurzen Statements werden die Maßnahmen ironisch stark übertrieben dargestellt. Als Konsequenz wird ein Lockdown für immer gefordert.

Eine eigene Webseite mit den Videos war offenbar unter dem Ansturm von Besuchern schon nach kurzer Zeit nicht mehr erreichbar. Ohne weitere Erläuterungen finden sich dort die Videos von 53 Künstlerinnen und Künstlern. Ein großer Teil der Stars wirken auch im Tatort mit wie etwa Jan Josef Liefers, Ulrike Folkerts, Richy Müller, Cem-Ali Gültekin, Heike Makatsch und Ulrich Tukur. Bei Makatsch etwa klingelt es an der Tür, sie geht aber nicht hin. "Ich mache nicht auf, es ist wichtig, dass wir alle nicht aufmachen."

Dem Prinzip, die Maßnahmen noch zu übertreiben und dabei dann Unsinn als empfehlenswert darzustellen, folgen die meisten Videos. "Babylon Berlin"-Hauptdarsteller Volker Bruch etwa sagt: "Ich merke, wie meine Angst nachlässt, und das macht mir Angst", sagt er. "Deshalb appelliere ich an unsere Regierung: Macht uns mehr Angst."

Widerspruch und Zuspruch für die Kampagne

Sehr schnell gab es auch ersten Widerspruch: Elyas M´Barek antwortete auf Instagram widersprach: "Come on, das ist doch Blödsinn. (...) Jeder will wieder zur Normalität zurückkehren und das wird auch passieren." Alle müssten dafür sorgen, dass eine weltweite Pandemie bekämpft wird." Mit Zynismus ist doch keinem geholfen."

In den sozialen Netzwerken gab es für die 53 Schauspielerinnen und Schauspieler aber auch viel Zuspruch und Dankesbekundungen dafür, sich so "mutig" zu Wort zu melden. Gleichzeitig aber auch fassungslose Reaktionen, wie privilegierte Stars ohne finanzielle Not sich derart verhalten könnten, während Menschen wegen eben nicht ausreichender Eindämmung in der dritten Welle sterben.



"Ekelige Ironie"

Stefan Niggemeier, der mit seinem Blog "Übermedien" sehr kritisch die Medienszene verfolgt, fasste die Kampagne so zusammen: "Bekannte, geschätzte Schauspielerinnen und Schauspieler kämpfen mit ekliger Ironie gegen Corona-Maßnahmen." Das sei nicht nur von der Zielrichtung her grauenhaft, sondern auch in der Form. Wer Initiator der Kampagne ist, war zunächst nicht klar.

Geteilt wurde sie sehr schnell unter anderem von "Querdenken-711" und Michael Ballweg, Gründer und Kopf der vom Verfassungsschutz beobachteten Gruppe. Er dürfte sich an eine eigene Strategie aus dem vergangenen Jahr erinnert fühlen. "Querdenken" hatte auf sogenannte "Schwarze Wahrheiten" gesetzt: Ziel dieser Technik ist, durch Übertreibung und vermeintlich begeisterter Zustimmung zu Maßnahmen und Forderung nach viel strengeren Maßnahmen einen Schock-Effekt bei Zuschauern zu wecken.

Ballweg selbst hatte im Januar ebenfalls einen "Mega-Lockdown" gefordert mit "Notbetrieb für Medien und Zeitungen" und "Schließung aller Fabriken und Unternehmen" sowie der öffentlichen Verwaltung und des Bundestags.