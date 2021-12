Aktien New York: Moderate Gewinne - Dow und S&P 500 mit weiterem Rekordhoch

30.12.2021, 16:22 Uhr | dpa-AFX

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Aktienmärkte sind am vorletzten Handelstag eines ausgesprochen erfolgreichen Börsenjahres leicht im Plus gestartet. Die Anleger setzen darauf, dass trotz steigender Infektionszahlen die Omikron-Variante des Coronavirus die Wirtschaft nicht nachhaltig belasten wird. Der Dow Jones Industrial stieg am Donnerstag in den ersten Handelsminuten auf ein weiteres Rekordhoch bei 36 679 Punkten, nachdem er am Vortag im Schlussgeschäft bereits einen Höchststand erreicht hatte.

Am Donnerstag notierte der US-Leitindex zuletzt 0,17 Prozent höher bei 36 550,37 Punkten. Der S&P 500 gewann 0,14 Prozent auf 4799,65 Zähler. ZUvor hatte er ebenfalls ein Rekordhoch erreicht. Der technologielastige Nasdaq 100 stieg um 0,14 Prozent auf 16 514,49 Punkte.