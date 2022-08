Die Rentenauskunft kann im Vergleich zur Renteninformation ein besseres Bild Ihrer Rentenhöhe machen. Außerdem erfahren Sie, mit welchem Alter Sie frühestmöglich in Rente gehen können – und wie hoch mögliche Abschläge auf Ihre Rente sind. Auch der reguläre Eintrittstermin in die Rente steht in diesem Schreiben.