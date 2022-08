So viel dürfen Sie verdienen, um Wohngeld zu bekommen

Kann ich Wohngeld online beantragen?

In der Corona-Pandemie hat das Bundesinnenministerium die Wohngeldstellen angewiesen, das Verfahren zu vereinfachen. Seitdem können Berechtigte in einigen Ämtern den Antrag auch formlos per E-Mail oder am Telefon stellen. Flächendeckend ist ein digitaler Wohngeldantrag aber noch nicht möglich. Bund und Länder haben sich zum Ziel gesetzt, den Service spätestens bis Ende 2022 bundesweit anzubieten.