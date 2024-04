Mit dem Eintritt in den Ruhestand müssen sich viele an einen geringeren Lebensstandard gewöhnen – schließlich fällt die Rente nicht so hoch aus wie das bisherige Gehalt. Frauen stehen im Schnitt noch schlechter da, manche von ihnen erhalten gerade einmal ein paar Hundert Euro Rente im Monat. Lässt es die Gesundheit zu, kann ein Nebenjob helfen, das Einkommen aufzubessern. Doch welche Folgen hat das für die Rente?