Rente steigern mit einem Antrag

Ein Jahr Kindererziehung bringt knapp einen Rentenpunkt

Die Rentenversicherung rechnet Ihnen die Kindererziehung auf Antrag so an, als hätten Sie in dieser Zeit eigene Rentenbeiträge gezahlt. In einigen Fällen entsteht so überhaupt erst ein Rentenanspruch. Denn für die gesetzliche Rente müssen Sie mindestens fünf Jahre lang Beiträge geleistet haben.