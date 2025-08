"Nur wer auf mindestens 33 Beitragsjahre kommt, profitiert von einem Freibetrag bei der Grundsicherung. Das schaffen viele Frauen aber nicht", sagte die Präsidentin des Sozialverbands VdK, Verena Bentele, im Interview mit t-online. Die höhere Mütterrente würde bei ihnen also dazu führen, dass die Grundsicherung sinke. Sie fordert daher: "Wer Altersarmut verhindern will, muss diesen Freibetrag ausweiten."

Wie soll die Mütterrente finanziert werden?

Bei dieser Frage hat die SPD ihre Handschrift hinterlassen. Denn im Koalitionsvertrag heißt es dazu: "Die Finanzierung erfolgt aus Steuermitteln, weil sie eine gesamtgesellschaftliche Leistung abbildet." Die Idee dahinter: Die Erziehungsleistung kommt der gesamten Gesellschaft zugute – auch Beamten, Selbstständigen und Gutverdienenden, die nicht einzahlen. Es wäre also ungerecht, ausschließlich die Rentenversicherten für die Mütterrente zahlen zu lassen.

Warum die Mütterrente umstritten ist

Wirtschaftsexperten und Rentenpolitiker kritisieren die geplante Ausweitung als teures Wahlgeschenk und Klientelpolitik. Außerdem würde man damit pauschal Gelder verteilen, anstatt gezielt Altersarmut zu bekämpfen. Laut einer Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) führt die Mütterrente nur zu einer geringfügig niedrigeren Einkommenslücke zwischen Frauen und Männern im Alter.

"Nach fast 40 Jahren kann diese Rentenreform nur teilweise als Erfolg bewertet werden: Sie hilft Müttern, aber nicht ausreichend", heißt es in der Analyse. "Mütter in Westdeutschland weisen nach wie vor deutlich niedrigere Rentenansprüche auf als kinderlose Frauen und als Männer." Hauptgrund dafür sei, dass insbesondere in Westdeutschland Mütter auch viele Jahre nach der Geburt überproportional oft in Teilzeit arbeiteten und damit erheblich weniger Rentenansprüche sammeln konnten.

t-online-Assistent Erhalten Sie Antworten aus Tausenden t-online-Artikeln. Wird die Mütterrente bei vorgezogener Rente gekürzt? Wie stellt man einen Antrag auf Mütterrente? Wie stelle ich den Erstattungsantrag für überzahlte Sozialbeiträge? 0 /150 Antworten können Fehler enthalten und sind nicht redaktionell geprüft. Bitte keine personenbezogenen Daten eingeben. Mehr Informationen. Bei Nutzung akzeptieren Sie unsere Datenschutzhinweise sowie unsere t-online-Assistent Nutzungsbedingungen.

Sinnvoller wäre es aus Sicht der Forscher daher, die Plätze in Kitas und in der Ganztagsbetreuung an Grundschulen auszubauen sowie die Pflegeinfrastruktur zu verbessern. Auch sollten steuerliche Fehlanreize wie das sogenannte Ehegattensplitting reformiert werden.