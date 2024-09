Seine Mitarbeiter sind Anlagespezialisten, wie sie auch in den glänzenden Hochhäusern der Banken in Frankfurt am Main sitzen könnten. Seine Chefin, Anja Mikus, arbeitet seit 35 Jahren in der Investmentbranche, unter anderem in führenden Positionen bei der Allianz und Union Investment. Als mit dem Kenfo 2017 die Chance kam, Deutschlands ersten Staatsfonds aufzubauen, griff sie zu – und überzeugte dabei so sehr, dass ihr nun auch das Generationenkapital anvertraut wird (mehr dazu hier).