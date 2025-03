Auch wenn sie eigentlich einen Achtstundentag haben, arbeiten viele Angestellte gelegentlich länger. Und das ist auch erlaubt – solange sie dafür an anderer Stelle entlastet werden.

Wie funktioniert Freizeitausgleich?

Freizeitausgleich ist – wie der Name schon sagt – ein zeitlicher Ausgleich für Überstunden. Haben Sie beispielsweise in einer stressigen Woche acht Stunden mehr gearbeitet, als Ihr Vertrag vorsieht, können Sie sich dafür in einer weniger intensiven Woche einen kompletten Tag freinehmen.