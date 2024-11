Wenn viel Arbeit anfällt, bleibt man schon mal länger als vertraglich vereinbart. Für diese Zeit können Sie in der Regel zusätzliches Geld kassieren. Das hat jedoch meist Folgen für die Steuer.

Wer mehr arbeitet als er muss, darf oft auch mehr Geld verlangen. Vielen Arbeitnehmern steht ein finanzieller Ausgleich für Überstunden zu. Wir zeigen Ihnen, was diese Zahlungen für Ihre Einkommensteuer bedeuten und welche Alternativen Sie haben.

Wie viele Steuern werden von Überstunden abgezogen?

Lassen Sie sich Überstunden auszahlen , werden diese grundsätzlich analog zu Ihrem normalen Stundenlohn vergütet. Das heißt, das Extra-Geld wird wie regulärer Arbeitslohn behandelt und erhöht Ihr Jahreseinkommen . So sorgt es unter Umständen dafür, dass Sie in einen höheren Einkommensteuertarif rutschen und mehr Steuern zahlen müssen.

Sind in Ihrem Arbeitsvertrag oder in einem Tarifvertrag Zuschläge für Überstunden vereinbart, kommen die noch oben drauf. Da jedoch auch diese in der Regel nicht steuerfrei sind und das Jahreseinkommen weiter steigern, erhöht sich Ihre Steuerlast noch mehr.