Die Inflation der letzten Jahre hat viele Menschen in Deutschland getroffen. Auch wenn sich die Lebensmittelpreise mittlerweile etwas erholt haben, kosten Lebensmittel heute immer noch etwa 30 Prozent mehr als vor vier Jahren. Urlaube oder Restaurantbesuche kommen für viele aktuell kaum infrage.

Angst trotz Wohlstand

Mehreren Umfragen zufolge sorgen sich immer mehr Menschen in Deutschland um ihre finanzielle Lage. Doch nicht alle von ihnen sind einkommensschwach. Der Begriff "Gelddysmorphie" beschreibt genau dieses Phänomen. Es handelt sich um das Gefühl von finanziell Privilegierten, nicht genug Geld zu haben – unabhängig davon, wie viel sie wirklich besitzen.

Diese verzerrte Wahrnehmung der eigenen Situation könne dazu führen, dass Menschen einen Job behalten, in dem sie eigentlich unzufrieden sind oder der Arbeit den Vorrang vor der Familie geben, wie die Rechtsanwältin Ali Katz im Gespräch mit dem Magazin "Business Insider" erklärt.

Soziale Medien fördern Sorgen

Besonders jüngere Menschen seien von der Gelddysmorphie betroffen. Das könne unter anderem auch an den sozialen Medien liegen, wie der Wirtschaftspsychologe Georg Felser der Apotheken Umschau beschreibt. Auf Instagram, TikTok und Co. zeigen sich Influencer immer wieder in teuren Restaurants, extravaganten Hotels oder beim Luxusshopping.