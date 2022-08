Grundsatzrede in Prag: So will Kanzler Olaf Scholz die EU reformieren

"Einseitige Abhängigkeiten müssen wir schnellstmöglich beenden"

Auch die außen- und sicherheitspolitischen Strukturen müssen laut dem Bundeskanzler gestärkt werden. "In diesen Zeiten brauchen wir einen eigenständigen Rat der europäischen Verteidigungsministerinnen und -minister." Die militärischen Fähigkeiten innerhalb der EU und mit der Nato sollen besser abgestimmt werden. In dem Zusammenhang spricht er von einer "schnellen Eingreiftruppe der EU" und einem "voll ausgestatteten EU-Hauptquartier", für das Deutschland einen deutlichen Beitrag leisten wolle.

Scholz unterstützt französischen Vorschlag

Zudem unterstützt Scholz die französische Idee für eine neue europäische politische Gemeinschaft, die einen engeren Austausch mit Partnern außerhalb der EU ermöglichen soll. Derzeit fehle ein Forum, bei dem die Staats- und Regierungschefs der EU mit Partnerstaaten ein- oder zweimal jährlich zentrale Themen besprechen könnten, sagte der Bundeskanzler am Montag bei seiner Rede an der Karls-Universität. Als mögliche Bereiche nannte er beispielsweise Sicherheits- und Energiefragen sowie Klimaschutz.

Als weiteren Punkt spricht Scholz die Geschlossenheit innerhalb der EU an, die besser werden müsse. Autokraten würden "offene Flanken" ausnutzen, wenn die Europäische Union uneinig sei. Alte Konflikte, insbesondere die Migrations- und Finanzpolitik, müssten überwunden und neue Lösungen gefunden werden. Mit Blick auf den Fachkräftemangel betont er: "Wir brauchen Zuwanderung." Legale Arbeitsmigration soll laut Scholz gefördert und irreguläre Migration begrenzt werden.

Scholz bot ukrainischer Armee stärkere deutsche Unterstützung

Der ukrainischen Armee bot Scholz eine stärkere Unterstützung im Kampf gegen Russland an. "Ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass Deutschland besondere Verantwortung beim Aufbau der ukrainischen Artillerie und Luftverteidigung übernimmt", sagte der Kanzler.

"Auf solch ein System der koordinierten Unterstützung sollten wir uns schnell verständigen. Und damit unser Bekenntnis zu einer freien, unabhängigen Ukraine auf Dauer untermauern", so Scholz. Eine internationale Expertenkonferenz soll am 25. Oktober in Berlin außerdem über den Wiederaufbau der Ukraine beraten.