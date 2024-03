Aktualisiert am 28.03.2024 - 08:16 Uhr

Aktualisiert am 28.03.2024 - 08:16 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Eurokorps: So soll die Europa-Truppe Deutschland schützen

Von Deutschland und Frankreich gegründet

Das Eurokorps wurde 1992 auf Initiative Deutschlands und Frankreichs gegründet und soll große internationale Militäreinsatze leiten und koordinieren. Die schnelle Einsatzgruppe mit Sitz in Straßburg steht dabei sowohl der EU als auch der Nato zur Verfügung. Aktuell besteht die Organisation aus einem Stab mit Unterstützungseinheiten von rund 1.110 Soldaten, darunter 220 aus Deutschland. So können bis zu 60.000 Soldaten geführt werden. Die Bundeswehr bezeichnet es als "multinationales, voll einsatzfähiges und autonomes Hauptquartier".

Ursprünglich wurde der Militärverband als Folge der engen deutsch-französischen Kooperation im Rahmen des Élysée-Vertrags ins Leben gerufen. In der Folge wurde dem Korps die Deutsch-Französische Brigade zugeordnet und stellte somit einen wichtigen Schritt auf dem Weg zu einer gemeinsamen europäischen Verteidigungspolitik dar.

Einsätze in Afghanistan und Mali

So handelt es sich um eine der wenigen Truppen unter der Flagge der EU. Der Verband plant die Einsätze und führt sie selbst durch. Außerhalb der Einsätze sind dem Verband allerdings keine ständigen Truppen unterstellt.

Seitdem hatte der Militärverband bereits zahlreiche Einsätze, meist im Auftrag der Nato. Unter anderem war die Truppe schon in Bosnien-Herzegowina, im Kosovo und in Afghanistan sowie für die EU in Mali und der Zentralafrikanischen Republik im Einsatz und hatte die Führung der Eingreiftruppe der Nato inne.