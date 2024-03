Aktualisiert am 27.03.2024 - 17:02 Uhr

Warschau hat den polnischen Eurokorps-Kommandeur wegen Spionage-Ermittlungen abberufen. Wie das Verteidigungsministerium in Warschau am Mittwoch bekannt gab, leiteten die Dienste "nach neuen Informationen über den Offizier" eine "Kontrolluntersuchung" über den Zugang des Generals Jarosław Gromadziński zu geheimen Informationen ein. Gromadziński hatte im Juni 2023 die Führung des Eurokorps übernommen – rund eineinhalb Jahre, nachdem Polen als sechstes Mitglied der multinationalen Einsatztruppe mit Hauptquartier in Straßburg beigetreten war.