Aktualisiert am 24.05.2024 - 09:27 Uhr

Aktualisiert am 24.05.2024 - 09:27 Uhr Lesedauer: 2 Min.

In der Bundesregierung war es umstritten, kommen wird es wohl trotzdem. Das Lieferkettengesetz nimmt heute die wohl finale Hürde. Doch was steht drin?

Doch was genau soll das Gesetz regeln? Ein Überblick über die wichtigsten Fragen:

Was ist das Ziel des EU-Lieferkettengesetzes?

Wie wurde das Gesetz im Verhandlungsprozess abgeschwächt?

Inwiefern unterscheiden sich die Lieferkettengesetze?

Einer der größten Unterschiede ist die Haftbarkeit. So ist im deutschen Gesetz ausgeschlossen, dass Unternehmen für Sorgfaltspflichtverletzungen haftbar sind. Die EU-Variante lässt dies zu. Darüber hinaus gilt das deutsche Lieferkettengesetz für Unternehmen mit 1.000 oder mehr Mitarbeitenden. In den kommenden Jahren sind von der deutschen Version also mehr Unternehmen betroffen als von der EU-Variante.