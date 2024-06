Nun haben CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann und Unionsfraktionsvize Jens Spahn Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) nach dem schlechten Abschneiden seiner Partei nahegelegt, die Vertrauensfrage zu stellen. "Der Kanzler muss sich die Frage stellen, was ist hier los", sagte Linnemann. Auch CDU-Chef Friedrich Merz forderte die Bundesregierung auf, schon in den nächsten Tagen ihren Kurs zu korrigieren. Das sei im Interesse des Landes dringend notwendig.

Esken spricht Scholz Vertrauen aus

Parteichefin Saskia Esken sprach Scholz am Sonntagabend indes vorsorglich das Vertrauen aus. Und Co-Chef Lars Klingbeil kündigte einen harten Kurs für die Haushaltsverhandlungen an: "Unsere Leute wollen uns kämpfen sehen."

FDP-General: "Es wird keine Vertrauensfrage gestellt"

Generalsekretär Bijan Djir-Sarai wich der Frage derweil aus, ob er noch Vertrauen zum Bundeskanzler habe. "Darum geht es doch jetzt nicht", sagte Djir-Sarai in der ARD. "Erstens wird keine Vertrauensfrage gestellt. Wir haben enorme Herausforderungen in unserem Land, und egal wer regiert: Die Probleme, die im Land existieren, die müssen gelöst werden."

Die Fliehkräfte in der Ampel dürften in jedem Fall noch größer werden – was auch dem Ansehen von Ampel-Kanzler Scholz weiter schaden dürfte. Denn zum einen sieht sich die FDP in ihrer Politik eher bestätigt, weil sie ihr Ergebnis von 2019 fast halten konnte.