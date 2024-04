Vor dem Parteitag der FDP am kommenden Wochenende blasen die Liberalen zum Angriff: Mit einem Zwölf-Punkte-Plan zur Belebung der schwächelnden Wirtschaft, dem das Präsidium der Partei am Montag zustimmte, hat die Parteispitze scharfe Reaktionen zunächst vom Koalitionspartner SPD hervorgerufen.

Der Beschluss, der t-online vorliegt und über den am Wochenende zuerst die Zeitung "Bild am Sonntag" berichtet hat, sieht eine ganze Reihe von Ideen vor, die insbesondere die Sozialdemokraten nur schwer mittragen können. t-online fasst die kontroversen Punkte der FDP-"Wirtschaftswende" zusammen, die Deutschland wieder mehr Wachstum bescheren soll:

Aus den Reihen der FDP haben das Papier bislang nur wenige Vertreter kommentiert. Das Präsidium trifft sich am Vormittag zur Sitzung, danach ist eine Pressekonferenz angesetzt, in der es erläutert werden soll.

Mützenich: "Überbleibsel aus der Mottenkiste"

Bei den Sozialdemokraten jedoch ist der Ärger über den Beschluss schon jetzt sehr groß – und manche Aussage klingt wie ein Ultimatum an die Liberalen. SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert etwa griff den Koalitionspartner im "Tagesspiegel" frontal an: "Die SPD lässt nicht zu, dass unser Land mit dem Fingerspitzengefühl von Investmentbankern geführt wird. Grundlage der Ampelkoalition ist und bleibt der Koalitionsvertrag." Was sich übersetzen lässt in: Dieses Papier birgt Sprengstoff für das Ampelbündnis.