Russisches Atom-U-Boot vor britischer Küste gesichtet

Aktualisiert am 16.06.2024 - 14:39 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Ein hochmodernes russisches Atom-U-Boot ist in der Nähe von Großbritannien aufgespürt worden. Das U-Boot namens "Kazan" sei gerade von der Westküste Irlands entlang Richtung Schottland gefahren, als es entdeckt wurde. Dies berichtet die britische Zeitung "Express". Der Vorfall ereignete sich, kurz nachdem westlichen Verbündeten auf dem G7-Gipfel beschlossen haben, die Ukraine mit weiteren Raketen und einem Darlehen in Höhe von 40 Milliarden Pfund (47,2 Milliarden Euro) zu unterstützen – finanziert aus eingefrorenen russischen Vermögenswerten.

Der Vorfall vor der britischen Küste war dabei nicht der einzige seiner Art. Vor Kurzem ist ein russisches Atom-U-Boot in der kubanischen Hauptstadt Havanna eingelaufen. Dieses wurde dort allerdings erwartet. Mehr dazu lesen Sie hier .

Das dürfte den internationalen Druck auf Russland weiter erhöhen

Die Nachricht vom Standort des russischen Schiffs wurde an das ständige gemeinsame Hauptquartier in Northwood weitergegeben. Sowohl der Premierminister als auch der Verteidigungsminister wurden informiert, so der Bericht des "Express".