Die Einführung des Euro vor 25 Jahren hat Europa verändert. Zum ersten Mal verwendeten Menschen in verschiedenen Ländern die gleichen Banknoten und Münzen. Wer hätte gedacht, dass unser Bargeld uns alle enger zusammenbringen könnte?

Seitdem haben die Euro-Banknoten das Leben von Familien, Händlern und Reisenden in Europa einfacher gemacht. Keine zusätzlichen Gebühren mehr und auch nicht die bange Frage, ob denn mein Zahlungsmittel auch akzeptiert wird.

Von diesem Komfort ist im heutigen digitalen Zeitalter aber immer weniger zu spüren. Je nach Zahlungssituation hantieren die meisten Europäerinnen und Europäer mittlerweile mit einer Vielzahl unterschiedlicher Karten, Apps und Geräte. Die Nutzung von digitalen Zahlungsmitteln gestaltet sich nicht immer so mühelos, wie wir erwartet hatten.

Es fehlt ein Lösung für alle und überall

Im Euroraum stecken wir in einem fragmentierten System fest, in dem digitale Zahlungslösungen nicht allen unseren Anforderungen gerecht werden.

Während man in Städten wie Madrid oder Paris sein Essen oder Taxi ohne Weiteres kontaktlos mit der Karte bezahlen kann, werden in ländlichen Gebieten Deutschlands oder Österreichs häufig nur Bargeld oder lokale Debitkarten akzeptiert. Einige mobile Apps eignen sich auch gut dafür, Geld an Familienmitglieder oder Freunde zu senden, bei Online-Einkäufen oder von örtlichen Unternehmen werden sie jedoch nicht akzeptiert.