Altkanzler Gerhard Schröder steht wegen seiner Kontakte nach Russland schon lange in der Kritik. Nun hat sich das Europaparlament mehrheitlich fĂŒr EU-Sanktionen gegen den SPD-Politiker und Gaslobbyisten ausgesprochen. Grund ist die anhaltende TĂ€tigkeit des SPD-Politikers fĂŒr russische Staatsunternehmen wie den Energiekonzern Rosneft, wie aus einer am Donnerstag in BrĂŒssel angenommenen Resolution hervorgeht.