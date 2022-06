"Weitere rechtliche Unsicherheit"

London droht, die in dem Protokoll vereinbarten Warenkontrollen zum Schutz des EU-Binnenmarkts zu stoppen und durch eine freiwillige Regelung zu ersetzen. Zudem soll die Rolle des Europ├Ąischen Gerichtshofs drastisch beschr├Ąnkt werden. London will auch freie Hand bei Regelungen zur Mehrwertsteuer haben. Nach Ansicht einer gro├čen Zahl von Experten w├Ąre das ein klarer Bruch internationalen Rechts. Die Regierung in London bestreitet das jedoch.

Loading... Embed

EU-Vizekommissionspr├Ąsident Maro┼í ┼áef─Źovi─Ź machte deutlich, dass eine Neuverhandlung des Nordirland-Protokolls nicht infrage kommt. "Das w├╝rde f├╝r die Menschen und Unternehmen in Nordirland einfach nur weitere rechtliche Unsicherheit bedeuten", so ┼áef─Źovi─Ź am Montagabend in Br├╝ssel. Die EU-Kommission werde nun erw├Ągen, das wegen fr├╝herer Verst├Â├če begonnene, dann aber auf Eis gelegte rechtliche Verfahren gegen London wieder aufzunehmen. Auch die Einleitung weiterer Vertragsverletzungsverfahren, die den europ├Ąischen Binnenmarkt sch├╝tzen k├Ânnten, werde gepr├╝ft.

Scholz: Haben "ganzen Instrumentenkasten" zur Verf├╝gung

Bundeskanzler Olaf Scholz drohte der britischen Regierung wegen des geplanten Bruchs weitreichende Ma├čnahmen an. "Das ist eine sehr bedauerliche Entscheidung. Und es gibt keinen Anlass daf├╝r", sagte Scholz am Montagabend in Berlin. Die EU werde sehr einheitlich reagieren. "Und sie hat ihren ganzen Instrumentenkasten daf├╝r zur Verf├╝gung", f├╝gte der Kanzler mit Blick auf m├Âgliche Konsequenzen hinzu, ohne aber Details zu nennen. Mit der Zuspitzung w├Ąchst die Gefahr eines Handelskrieges zwischen der EU und dem Vereinigten K├Ânigreich.

Bundesau├čenministerin Annalena Baerbock warf der britischen Regierung vor, einseitig Vereinbarungen zu brechen. "Und zwar aus durchschaubaren, eigenen Motiven", schrieb die Gr├╝nen-Politikerin auf Twitter. Die EU werde geschlossen auf den "Vertrauensbruch" reagieren. "Frieden und Wohlstand auf der irischen Insel sind kein Spielball", f├╝gte Baerbock hinzu.

Irlands Premierminister Miche├íl Martin bezeichnete den Schritt als "neuen Tiefpunkt", es sei "sehr bedauerlich f├╝r ein Land wie Gro├čbritannien, ein internationales Abkommen zu brechen".

Gegenwind f├╝r Johnson kam auch aus Nordirlands Hauptstadt Belfast. In einem von 52 der 90 Abgeordneten im nordirischen Regionalparlament unterzeichneten Brief hie├č es, der Gesetzentwurf stehe im Widerspruch zum ausdr├╝cklichen Wunsch von Unternehmen und Menschen in Nordirland.

Nordirland gespalten

Scharfe Kritik kam von der katholisch-republikanischen Partei Sinn F├ęin, die bei der Regionalwahl im Mai erstmals st├Ąrkste Kraft in Nordirland wurde. "Es ist skrupellos, es ist sch├Ąndlich und es dient in keiner Weise dem Interesse der Menschen hier", sagte die designierte nordirische Regierungschefin und Sinn-F├ęin-Vizepr├Ąsidentin Michelle O'Neill.