Tote Migranten an Spaniens Grenze: "Das ist ein grausames Vorgehen"

Es braucht also ein Machtwort von Au├čenministerin Baerbock?

Annalena Baerbock ist nicht die Zust├Ąndige. Es m├╝sste bei dem Treffen der Innen- und Justizminister auf die Tagesordnung kommen. Die schreibt nicht die Au├čenministerin, sondern das Innenministerium. Ich sehe die Verantwortung aber bei der gesamten Bundesregierung und will nicht einfach mit dem Finger auf andere zeigen. Wir wollen uns als Gr├╝ne nicht hinter anderen verstecken. Uns kommt auch Verantwortung zu, etwas an dieser Politik zu ├Ąndern.

Sie sind Berichterstatter f├╝r Grenzverfahren im Europaparlament. Was macht Ihnen besonders gro├če Sorgen?

Es wirft kein gutes Licht auf Europa, wenn wir uns entscheiden, in der einen Region die Menschenrechte zu achten, in der anderen nicht. Wenn also in Polen an der Grenze zu Belarus Menschen misshandelt werden und die Pressefreiheit eingeschr├Ąnkt wird. Oder wenn in Kroatien Menschen nackt ausgezogen und mit Gewalt nach Bosnien-Herzegowina gebracht werden und die Regierung behauptet, dass Migration eine gro├če Verschw├Ârung eines sehr m├Ąchtigen Mannes sei, dessen Namen man nicht nennen d├╝rfe.

Sie meinen den US-amerikanischen Investor George Soros, dem von Verschw├Ârungstheoretikern vorgeworfen wird, die Migrationsbewegung nach Europa zu steuern.

Das ist aus meiner Sicht dystopisch. Die Menschenrechte sind dort nicht bedroht, sie wurden bereits abgeschafft ÔÇô und Europa schaut teils achselzuckend, teils jubelnd dabei zu. Man muss aber nat├╝rlich auch verstehen, dass es hier nicht nur Schwarz und Wei├č gibt.

Inwiefern?

Etwa wenn wir nach Griechenland blicken: Es ist verst├Ąndlich, dass das Land sich von der T├╝rkei bedroht f├╝hlt. Schlie├člich versucht die t├╝rkische Regierung mit Drohgeb├Ąrden die Unabh├Ąngigkeit griechischer Inseln infrage zu stellen und geopolitisches Feuer zu legen. Ein weiteres Beispiel: Polen leistet gerade Enormes, wenn es Millionen Menschen aus der Ukraine aufnimmt und sie in einer gemeinsamen Kraftanstrengung unterbringt. Dennoch ist es notwendig, auch auf die Fehler und die Verst├Â├če gegen die Menschenrechte hinzuweisen, die dort passieren. Nur weil ich gestern meine Rechnung und Trinkgeld bezahlt habe, darf ich morgen kein Restaurant ausrauben. Ich w├╝rde mir w├╝nschen, dass wir die Empathie, mit der wir Menschen aus der Ukraine begegnen, auch anderen Gefl├╝chteten entgegenbringen.

Polen hatte im vergangenen Jahr die Grenz├╝berg├Ąnge zu Belarus geschlossen, weil der Machthaber Alexander Lukaschenko Menschen in sein Land einfliegen lie├č und in die EU schicken wollte. Was w├Ąre die aus Ihrer Sicht bessere L├Âsung gewesen?