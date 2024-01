Wenn es um die Sicherheit in Europa geht, malen österreichische Verteidigungspolitiker und die österreichische Landesverteidigung ein düsteres Bild. In einem Positionspapier "Risikobild 2024 – Welt aus den Fugen" werden Risiken für die kommenden zwölf bis 18 Monate für die Alpenrepublik, aber auch Europa geschildert.

Hybride Kriegsführung schon 2024 in Europa

Warnung vor neuen Playern

Vorhofer: Migrationsströme werden anhalten

Vorhofer nannte keinen Namen, spielte aber offensichtlich auf den wachsenden politischen und wirtschaftlichen Einfluss von China und Russland in Afrika und Südamerika an.

Cyberangriffe sieht der Experte für Militärstrategien des österreichischen Bundesheeres ebenfalls als eine bestehende Gefahr. Die Informationsgesellschaft sei ein lohnendes Ziel für Akteure in diesem Gebiet geworden. Der Cyberraum sei für militärische Zielrichtungen "extrem wertvoll". Daraus leiteten sich auch Desinformationskampagnen ab. "Es war noch nie so billg und noch nie so leicht, synthetische Inhalte zu generieren", sagte Vorhofer. Deshalb sei das Informationsumfeld zu einer militärischen Domäne geworden. Es wäre "äußerst ungewöhnlich", wenn im Superwahljahr 2024 diese Dinge nicht zum Tragen kommen, spielte er mit Blick auf Wahlen in der EU, vor allem aber in Russland an.