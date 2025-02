Trump spielt mit eigener Unberechenbarkeit

Einigkeit gab es darüber, dass Vance' Rede ein Eklat war. Schließlich bezeichnete Trumps Vize die EU-Staaten als gefährlicher als Russland oder China. Aber die Lesart der Provokationen unterschied sich in München durchaus: Während in Deutschland die Empörung überwog, sahen sich andere europäische Diplomaten mit einem blauen Auge davongekommen. Immerhin habe Trump in München noch nichts Substanzielles zertrümmern lassen, meinten einige. Jedenfalls noch nicht.

Im westlichen Bündnis mischt sich derzeit Wut mit Zweckoptimismus. Sicherlich schimpfen viele Vertreter über den politischen Trump-Sturm, der viele diplomatische Scherbenhaufen hinterlässt. Trump wütet, andere müssen hinter ihm aufräumen.

In München fiel auf, dass selbst US-Vertreter Schwierigkeiten haben, die Politik des US-Präsidenten zu erklären. Das mag Strategie sein, denn Trump profitiert auch von seiner Unberechenbarkeit. Schließlich zeigte er in den ersten Wochen seiner zweiten Amtszeit bereits, dass weder Putin noch die EU sicher sein können, welcher Einschlag am kommenden Tag aus Washington kommt.

Aber bei der Sicherheitskonferenz wurde vor allem eines deutlich: Die US-Strategie ist kein koordiniertes Chaos – sondern lediglich Chaos. US-Vertreter konnten in der bayrischen Landeshauptstadt Trumps Politik kaum erklären und schon gar keine Prognosen abgeben. Oft wurde stattdessen in Gesprächen darauf verwiesen, dass der US-Präsident ein Geschäftsmann sei. Trump gehe ohne genauen Plan in die Offensive, wage etwas, würde dann seine Politik korrigieren, wenn die gewünschten Effekte ausbleiben.

So wie ein US-Unternehmer, der ein Start-up gründet und dabei Risiken eingeht. Das Problem dieser Argumentation: Trump ist kein Unternehmer mehr, er ist US-Präsident. In dieser Rolle kann er selbst mit Ankündigungen oder undurchdachten Ansätzen einen massiven Schaden anrichten, gegenseitiges Vertrauen zertrümmern – und damit die Geschlossenheit des westlichen Bündnisses. Der republikanische Senator Lindsey Graham formulierte am Samstag in München präzise, was nun für Freunde und Gegner der USA gleichermaßen gilt: "Wer Trump nicht fürchtet, ist verrückt."