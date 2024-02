Hinweise auf Kabel als Ziele in Telegramnachrichten

Im Dezember tauchte auf einem Huthi-nahen Telegram-Kanal eine Karte auf, die unterseeische Kabel in der Nahost-Region darstellt. Im Text zu der Karte hieß es: "Es gibt Karten mit internationalen Kabeln, die alle Regionen der Welt über das Meer verbinden. Der Jemen scheint strategisch günstig gelegen zu sein, denn in seiner Nähe verlaufen Internetleitungen, die ganze Kontinente – nicht nur Länder – miteinander verbinden".

"Viele Verteidigungsministerien sind auf Kabel angewiesen", sagt Timothy Stronge, Vizepräsident für Forschung bei TeleGeography, einem Marktforschungsunternehmen für Telekommunikation, gegenüber dem US-Magazin Foreign Policy. "So ziemlich alles, was man sich für die internationale Kommunikation vorstellen kann, berührt Unterseekabel. Was das Rote Meer betrifft, so ist es für die Verbindung zwischen Europa und Asien ziemlich entscheidend."