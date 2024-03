Aktualisiert am 29.02.2024 - 20:34 Uhr

Aktualisiert am 29.02.2024 - 20:34 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Biden: Feuerpause in Gaza "wahrscheinlich nicht bis Montag"

In Gaza spitzt sich die humanitäre Lage zu – und eine Feuerpause rückt nach Angaben des US-Präsidenten Joe Biden weiter in die Ferne.

US-Präsident Joe Biden rechnet nicht damit, dass eine Waffenruhe im Gazastreifen am Montag eintreten werde. Biden sagte zu Reportern in Washington , die Feuerpause werde "wahrscheinlich nicht bis Montag" kommen. Er hatte nach eigenen Angaben zuvor mit Staatenlenkern im Nahen Osten gesprochen.

Ebenfalls am Donnerstag hatte der US-Verteidigungsminister Lloyd Austin für Verwirrung gesorgt. Er sagte vor Journalisten, in Gaza seien seit Beginn der israelischen Militäroffensive im Oktober 25.000 Frauen und Kinder getötet worden. Einige Stunden später allerdings sagte eine Sprecherin des Pentagon, dass Austin sich auf eine Schätzung des Gesundheitsministeriums im Gazastreifen beruft und sich auf die Gesamtzahl der getöteten Palästinenser bezieht, nicht nur auf Frauen und Kinder. Nach israelischen Angaben sind 12.000 Hamas-Terroristen unter den Toten.

Netanjahu: "Habe den enormen Druck, den Krieg zu beenden, zurückgewiesen"

Die israelische Regierung bemüht sich nach den Worten von Israels Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu unermüdlich, die von der islamistischen Hamas im Gazastreifen festgehaltenen Geiseln freizubekommen. Es sei allerdings zu früh, um zu wissen, ob eine Einigung über die Freilassung von Geiseln und eine Feuerpause im Gaza-Krieg zustande käme, sagte Netanjahu am Donnerstagabend in Tel Aviv .

Eine seiner zentralen Forderungen in dem Zusammenhang sei es, eine Liste mit den Namen aller Geiseln zu bekommen, die im Rahmen eines Deals freigelassen würden. Diese habe er bisher nicht erhalten, sagte Netanjahu. Ein Durchbruch in den Verhandlungen und ein Abkommen in den kommenden Tagen seien daher zunächst ungewiss.