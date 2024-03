Nach dem Tod von Alexej Nawalny steht die russische Opposition zunächst ohne eine herausragende Führungsperson dar. Seine Frau Julja Nawalnaja hat angekündigt, seine Arbeit weiterführen zu wollen – sie kann dies aber nur aus dem Ausland tun. In Russland würde sie höchstwahrscheinlich sofort verhaftet werden. Dennoch kämpfen sie und ihr Team weiter – sie sind derzeit die wohl lautesten Stimmen der russischen Opposition – wie auch die vielen Teilnehmer an der Beerdigung zeigten.

Die Exilanten

Gleiches gilt für Maxim Katz . Er versucht wie auch Chodorkowski, die Gegner Putins zusammenzubringen, ohne dabei aber großen Erfolg zu haben. Das Nawalny-Team hatte solchen Bestrebungen immer wieder entgegengestanden – wohl auch, weil es einen Verlust an Einfluss befürchtete. Katz betreibt einen YouTube-Kanal mit fast zwei Millionen Abonnenten. Er lebt derzeit in Israel .

Die Opposition in Russland

Nur wenige hatten sich getraut, bei der Präsidentschaftswahl in diesem Monat gegen Wladimir Putin antreten zu wollen. Boris Nadeschdin hatte sich beworben, er hat in Russland einige Unterstützung. Die geforderten 105.000 Unterschriften, die er für die Wahlbewerbung brauchte, kamen schnell zusammen. Der Politiker, der 1999 in der Duma saß und seit 2019 Stadtrat von Dolgoprudny bei Moskau ist, erlangte Bekanntheit durch Auftritte im Fernsehen, bei denen er die Kremlpolitik kritisierte. So fordert der 60-Jährige den sofortigen Stopp des Kriegs gegen die Ukraine. Putin ließ in gewähren, wohl auch um zumindest den Anschein von demokratischen Wahlen zu wahren. Auf die Liste der Präsidentschaftschaftskandidaten hat er es dennoch bislang nicht geschafft: Zwei seiner Unterstützerunterschriften seien fehlerhaft gewesen, monierten die Behörden. Er legte Berufung ein, bislang erfolglos.