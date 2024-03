Emmanuel Macron lässt die Muskeln spielen – nicht nur politisch. In den vergangenen Wochen hatte Frankreichs Präsident mit seinen Aussagen zur Ukraine-Strategie großes Aufsehen und teils scharfe Kritik ausgelöst. Die Entsendung von Bodentruppen in das von Russland angegriffene Land schließt Paris unter seiner Führung nicht mehr aus.

Dass Macron auch abseits der politischen Bühne mit harten Bandagen kämpft, zeigt er auf zwei Schwarz-Weiß-Fotos, die seine persönliche Fotografin Soazig de la Moissonnière auf Instagram veröffentlichte. Mit offenbar vor Anstrengung verzerrtem Gesicht schlägt Macron auf einen Boxsack ein. Sein Bizeps ist dabei stark angeschwollen. Kurz nach der Veröffentlichung trendete das Schlagwort "Rocky" auf sozialen Medien, wohl in Anlehnung an die Filmreihe "Rocky" mit Sylvester Stallone in der Hauptrolle.