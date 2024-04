Es wirkt für Österreich wie eine Rückkehr in die Zeit des Kalten Kriegs: Seit Ende März der frühere Verfassungsschutz-Mitarbeiter Egisto Ott verhaftet worden ist, sind im Land beunruhigende Verbindungen aus Geheimdienstkreisen nach Russland bekannt geworden. Die konservativ-grüne Bundesregierung in Wien warnt wenige Monate vor der Parlamentswahl vor der langjährigen Russland-Freundlichkeit der rechtspopulistischen Ex-Regierungspartei FPÖ.

Als mutmaßlicher Hintermann der Kreml-Aktivitäten im Land entpuppte sich ein in Ungnade gefallener Shooting-Star der deutschen Digitalwirtschaft: der vermutlich nach Russland geflohene Jan Marsalek, ehemals Chef des an die Wand gefahrenen Zahlungsdienstleisters Wirecard.

Weitere "Maulwürfe" vermutet

Zusammen mit Ott sollen in Österreich mehrere Geheimdienstarbeiter als Doppelagenten für Russland tätig gewesen sein. Ihr Hintermann und Auftraggeber war demnach Jan Marsalek. Der frühere Wirecard-Chef, der nach Bekanntwerden eines gigantischen Lochs in der Bilanz des Unternehmens im Juni 2020 aus Deutschland geflohen war, soll heute unter falscher Identität in Russland leben.

Österreich hat nach Expertenansicht gewaltige Schwächen im Umgang mit ausländischen Spionen. Da ist zum einen die oft mangelhafte Ausbildung der eigenen Geheimdienstmitarbeiter: Während Agenten in anderen Staaten an Eliteuniversitäten oder gesonderten Hochschulen ausgebildet werden, kämen sie in Österreich "einfach aus der Polizei oder Armee", sagt Siegfried Beer, Gründer des auf Geheimdienste spezialisierten Think Tanks ACIPSS.