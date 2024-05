Sorge vor russischer Atombombe im Weltall

Erst vor zwei Jahren hat Russland bewiesen, dass es Satelliten mit seinem Nudol-System abschießen kann. Ziel war ein eigener Satellit. Die Trümmer, die danach um die Erde kreisten, drohten sogar die Internationale Raumstation (ISS) zu treffen, sodass sich die anwesende Besatzung zeitweise in Sicherheitskapseln evakuieren musste.

Darüber hinaus befürchten die USA, dass Russland möglicherweise noch ganz andere Waffen entwickelt oder bereits im Weltall positioniert hat. "Die Vereinigten Staaten sind äußerst besorgt darüber, dass Russland auf der Grundlage von Informationen, die wir für glaubwürdig halten, die Nutzung von Atomwaffen in seine Gegenraumfahrtprogramme in Betracht zieht", sagte Mallory Stewart, stellvertretende Staatssekretärin für Rüstungskontrolle, nach "The Warzone"-Angaben Anfang Mai bei einer Veranstaltung des Think-Tanks "Center for Strategic and International Studies".

Russischer "Satelliten-Killer": Das Wettrüsten läuft auf Hochtouren

Stewart führte aus: "Es ist schon irgendwas im Weltall", das mit der Entwicklung der neuen nuklearen Antisatellitenwaffe in Verbindung stehe. "Damit könnten wahrscheinlich Hunderte Satelliten auf einmal ausgeschaltet werden", warnt Experte Schmidtke. "Es ist aber noch nicht klar, wie Russland eigene Satelliten schützen würde."

Für Schmidtke ist dennoch ein gewisses Muster Russlands erkennbar: "Putin will in Schlüsseltechnologien weit vorne dabei sein." So strebe der russische Präsident immer wieder an, sich in bestimmten technologischen Bereichen vor den USA zu positionieren, etwa bei der Hyperschallrakete oder nun den Satellitenwaffen. Der dauerhafte Nutzen sei hingegen fraglich. Schließlich habe es in der Militärgeschichte nie lang gedauert, bis eine Gegenwaffe entwickelt wurde, wendet Schmidtke ein.

Russland gegen USA im Weltall: Doch was macht China?

Bestätigt hat Russland bisher keinerlei kriegerische Aktivitäten im Weltraum. Nicht nur, um keine Informationen über den eigenen Fortschritt preiszugeben, sondern auch, weil man sich eigentlich zu etwas anderem verpflichtet hat. Großbritannien, die USA und die Sowjetunion haben nämlich im Sommer 1963 den Partiellen-Teststopp-Vertrag unterschrieben, der Kernwaffenversuche unter anderem im Weltraum verbietet. Auch der Weltraumvertrag aus dem Jahr 1967 soll den Einsatz von Atomwaffen im All verhindern.

Erst am Montag hatte Russland eine Resolution im UN-Sicherheitsrat eingebracht – gegen ein Wettrüsten. Von 15 Ländern stimmten sieben dafür und sieben dagegen, darunter auch die Veto-Stimme der USA. Auch wenn der Antrag grundsätzlich im Sinne der USA gewesen wäre, so kam er nicht überraschend. Erst im vergangenen Monat hatten die USA nämlich eine Resolution gegen Atomwaffen im All eingebracht. Diese war auch gescheitert, damals am Veto Russlands.

Doch nicht nur Russland und die USA liefern sich auf diesem Gebiet ein Wettrennen, vor allem China mischt seit geraumer Zeit mit. Im August hatte das Land die Entwicklung einer Laserwaffe bekannt gegeben, die bislang aber nur auf der Erde getestet wurde. Die ersten Systeme sollen auf der Korla-Basis in der Provinz Xinjiang installiert worden sein, berichtete die "Asia Times" im Mai vergangenen Jahres.