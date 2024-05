Die Spannungen an der nördlichen Ostflanke der Nato wachsen. Störsender verursachen Probleme beim Flugverkehr über der Ostsee , immer wieder werden russische Militärflugzeuge abgefangen. Die sechs an Russland grenzenden Nato-Mitgliedstaaten wollen nach Angaben Litauens jetzt einen "Drohnenwall" zum Schutz vor "Provokationen" aufbauen.

Ziel des Walls "von Norwegen bis Polen" sei es, "Drohnen und andere Technologien zu nutzen, um unsere Grenzen zu schützen", sagte die litauische Innenministerin Agne Bilotaite am Freitag der Nachrichtenagentur BNS nach Gesprächen mit Kolleginnen und Kollegen aus Estland, Lettland, Finnland, Norwegen und Polen. Litauen grenzt nicht an direkt an Russland, aber an die Enklave Kaliningrad, die auch ein wichtiger russischer Militärstützpunkt ist.