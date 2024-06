Gesunde Ernährung: Auf diese Vitamine kommt es an

Laut US-Außenminister Blinken hat die Hamas einer Waffenruhe noch nicht zugestimmt. In Israel demonstrieren Zehntausende gegen die Regierung. Mehr Informationen im Newsblog.

UN-Sicherheitsrat unterstützt Plan für Waffenruhe in Gaza

21.58 Uhr: Der UN-Sicherheitsrat spricht sich für einen von US-Präsident Joe Biden vorgestellten mehrstufigen Plan für eine Waffenruhe im Gaza-Krieg aus.

Eine entsprechende Resolution hat das mächtigste Gremium der Vereinten Nationen in New York angenommen. 14 Mitgliedsländer stimmen dem Entwurf zu, die Veto-Macht Russland enthält sich. "Heute haben wir für den Frieden gestimmt", sagt die US-Botschafterin Linda Thomas-Greenfield im Anschluss.

Das Papier unterstützt einen von Biden vorgestellten Plan, der eine Beendigung der Kämpfe im Gazastreifen in drei Phasen vorsieht. Den USA zufolge hat nur die islamistische Hamas dem Plan bislang nicht zugestimmt. Eine klare und öffentliche Zustimmung zu dem Plan gab es bislang aber auch von der Regierung des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu nicht.

Blinken: Nur Hamas hat Waffenruhe in Gaza nicht zugestimmt

15.35 Uhr: Nur die Hamas hat dem Friedensplan von US-Präsident Joe Biden nicht zugestimmt, sagt sein Außenminister Antony Blinken. "Die einzige Partei, die nicht Ja gesagt hat, ist Hamas", sagte Blinken am Montag in Kairo. "Länder in der Region und weltweit" würden den Plan unterstützen. "Der einzige Außenseiter derzeit ist Hamas."

Biden hatte einen Drei-Phasen-Deal zur Beendigung der Kämpfe in Gaza präsentiert, dem Israel nach US-Darstellung bereits zugestimmt hat. "Israel hat Bidens Vorschlag angenommen und war entscheidend bei der Ausarbeitung. Das ist die offizielle Position der israelischen Regierung", sagte Blinken in Kairo. Eine klare öffentliche Zustimmung von Israels Regierung gibt es bisher jedoch nicht.

Hamas-Mitglied und Teenager im Westjordanland getötet

14.54 Uhr: Bei Militäreinsätzen der israelischen Armee im Westjordanland sind zwei Menschen getötet worden. Die islamistische Terrororganisation Hamas teilte mit, in Tulkarem sei ein Mitglied des militärischen Arms der Organisation ums Leben gekommen. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Ramallah wurde bei einem weiteren Vorfall in Fara südlich von Tubas ein 15-Jähriger erschossen. Fünf weitere Menschen seien durch Schüsse verletzt worden. Ein israelischer Armeesprecher sagte, man prüfe die Berichte.

Die Lage im besetzten Westjordanland hat sich seit dem 7. Oktober noch einmal deutlich verschärft. Seitdem wurden nach Angaben des dortigen Gesundheitsministeriums 512 Palästinenser bei israelischen Militäreinsätzen, Konfrontationen oder eigenen Anschlägen getötet. Die israelische Armee teilte mit, seit Kriegsbeginn seien rund 4.150 gesuchte Palästinenser im Westjordanland festgenommen worden, rund 1.750 davon gehörten zur Hamas.

Bericht: USA und Großbritannien helfen Israel bei Suche nach Geiseln

12.05 Uhr: Die USA und Großbritannien haben Medienberichten zufolge Israel bei der Vorbereitung eines Militäreinsatzes unterstützt, bei dem am Samstag vier Geiseln aus dem Gazastreifen gerettet wurden. Unter anderem wegen dieser internationalen Hilfe mache der israelische Geheimdienst Fortschritte bei der Suche nach Geiseln, berichtete die "New York Times" am Sonntag.

Der Militäreinsatz vom Wochenende sei wochenlang geprobt worden, berichtet die "Washington Post". Dabei seien auch Modelle der Gebäude in Nuseirat gebaut worden, in denen die Geiseln vermutet worden waren. Darüber hinaus soll das US-Militär die Suche nach Geiseln mit Drohnen unterstützen.

Bei der Befreiungsaktion am Samstag wurden nach Angaben der von der Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde 274 Palästinenser getötet und rund 700 weitere verletzt. Israels Armee-Sprecher Daniel Hagari wiederum hatte am Samstagabend von weniger als 100 Todesopfern gesprochen.

Hamas: USA sollen Israel zu Kriegsende in Gaza bewegen

9.20 Uhr: Kurz vor einem weiteren Nahost-Besuch von US-Außenminister Antony Blinken fordert die Hamas die amerikanische Regierung auf, Israel zu einem Ende des Gaza-Kriegs zu bewegen. Die USA sollten entsprechend Druck auf Israel ausüben, erklärt Hamas-Vertreter Sami Abu Suhri und fügt hinzu: "Die Hamas-Bewegung ist bereit, jede Initiative positiv aufzunehmen, die ein Ende des Krieges sicherstellt".