Chinas Wirtschaft steckt in Schwierigkeiten und die Kommunistische Partei benennt das ungewöhnlich deutlich. Für Staatschef Xi Jinping wird die Zukunft zum Drahtseilakt.

Wenn sich das Zentralkomitee der Kommunistischen Partei (KP) Chinas trifft, dringt meist nicht viel nach außen. Die 194 Männer und elf Frauen sind ein verschworener Haufen. Sie setzen die Beschlüsse des Parteitags um und vertreten China nach außen. Über ihnen thront lediglich das Politbüro der KP, an dessen Spitze Staatschef Xi Jinping steht. Wenn also doch etwas nach außen dringt, dann nur eng abgestimmte Mitteilungen. Mehrheitlich sind das nicht viel mehr als hohle politische Phrasen. Nicht so in diesem Jahr.

Die Partei steckt nämlich in Schwierigkeiten, denn Chinas Wirtschaft schwächelt. Ungewöhnlich deutlich machte das am Freitag der stellvertretende Direktor für politische Forschung des Zentralkomitees, Tang Fangyu: "Wir müssen zahlreiche Schwierigkeiten und Hindernisse überwinden", erklärte er im Anschluss an das sogenannte Dritte Plenum des Gremiums. Es hakt vor allem bei der Modernisierung der Industrie und der Förderung des Wirtschaftswachstums.

So viel Offenheit ist ungewöhnlich. Die politische Führung in Peking scheint alarmiert. Chinas Staatsführung steht unter Zugzwang, die unter einer Immobilienkrise, Unsicherheit auf dem Arbeitsmarkt und Konsumflaute leidende Wirtschaft stärker anzukurbeln. Mehr zur chinesischen Immobilienkrise lesen Sie hier. Im zweiten Quartal blieb das Wirtschaftswachstum unter den Erwartungen. Das Bruttoinlandsprodukt stieg von April bis Juni um 4,7 Prozent zum Vorjahreszeitraum. Das ist die langsamste Steigerungsrate seit dem ersten Quartal 2023.

Es müssen also Reformen her: Staatschef Xi Jinping muss angesichts dessen einen Spagat wagen, der ihm nicht gefallen dürfte. Und viele Fragen bleiben noch offen.

Chinas Partei hadert mit dem Wirtschaftskurs

Beim sogenannten Dritten Plenum des Zentralkomitees setzt sich die Partei alle fünf Jahre neue Linien für die Wirtschafts-, aber auch Außenpolitik. Normalerweise findet dieser Termin im Herbst statt, wäre also bereits im vergangenen Jahr fällig gewesen. Doch dieses Mal ließ die Partei deutlich mehr Zeit verstreichen – rund neun Monate. Vermutlich lässt sich das auf gegensätzliche Vorstellungen bezüglich der Wirtschaftspolitik zurückführen. "Je tiefer die Reform geht, desto komplexer und akuter werden die Interessenkonflikte, die sie berührt", sagte Tang dazu.

Anders als von Experten zunächst erwartet, hat Chinas Wirtschaft sich nach der Corona-Pandemie bislang nicht vollständig erholt. Die strikte Null-Covid-Politik mit isolationistischen Maßnahmen liegt noch bleiern auf ihr. Der Staat hat zudem seit der Finanzkrise 2008 insbesondere für umfangreiche Infrastrukturprojekte hohe Schulden aufgenommen: Mehr als 40 Prozent der Wirtschaftsleistung fließen in Straßen, Wohnungsbau oder Eisenbahntrassen. Ob all diese Investitionen wirtschaftlich sind, bleibt fraglich.

Sicherheit oder Wirtschaftsaufschwung?

Erschwerend kommt der bisherige Fokus von Xis Politik hinzu: Auf dem Dritten Plenum im Jahr 2013 hatte der Staatschef China nämlich einen Kurs verordnet, der sich vor allem auf nationale Sicherheit konzentrierte. Für den Staat bedeutet das vor allem die Stärkung der Partei als machthabendes Organ, für die Bevölkerung aber noch umfangreichere Maßnahmen zur sozialen Kontrolle. Innovationen in der Wirtschaft verhinderte das – und ausländische Investoren wurden abgeschreckt.

Hierin liegt nun der Spagat, den Xi künftig offenbar wagen möchte. In ihrem Kommuniqué zum Dritten Plenum schreibt die KP, es sei notwendig, "die positive Wechselwirkung zwischen hochwertiger Entwicklung und Sicherheit auf hohem Niveau" umzusetzen. Bisher hatte in dieser chinesischen Symbiose stets die Sicherheit Vorrang, möglicherweise ändert sich das künftig. Andererseits macht die Partei in ihrer Mitteilung durchaus deutlich, dass sie auch in den kommenden Jahren die öffentliche Meinung stark kontrollieren will.