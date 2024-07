Ein Signal an den Westen?

Xi Jinping könnte beim "Dritten Plenum" also eher gemäßigte Töne anstimmen, um die Sorgen im Westen zu zerstreuen. Neue Kampfansagen gegenüber der Nato und in Bezug auf Taiwan wären aktuell wohl nicht im chinesischen Interesse. Davon hat sich Chinas Staatschef in der Vergangenheit zwar selten abschrecken lassen, aber für ihn geht es in den kommenden Tagen auch darum, die innenpolitische Kritik an seinem Wirtschaftskurs abzumildern.