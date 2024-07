Zuvor hatte die Wahlbehörde Präsident Nicolás Maduro zum Sieger erklärt. Wie Behördenchef Elvis Amoroso in der Nacht auf Montag (Ortszeit) nach Auszählung von 80 Prozent der abgegebenen Stimmen mitteilte, soll Maduro eine Mehrheit von 51,2 Prozent erhalten haben. Auf den aussichtsreichsten Oppositionskandidaten Edmundo González Urrutia entfielen demnach 44,2 Prozent. Das Ergebnis sei "unumkehrbar", fügte Wahlbehördenchef Amoroso an.

Oppositionsführerin sendet Botschaft ans Militär

Neben dem autoritären Präsidenten Maduro, der eine dritte Amtszeit anstrebt, bewarben sich neun weitere Kandidaten um das höchste Staatsamt. Die besten Chancen wurden neben Maduro dem früheren Diplomaten Edmundo González Urrutia vom Oppositionsbündnis Plataforma Unitaria Democrática zugerechnet, der zuletzt in den Umfragen deutlich vor Maduro lag. Mehr dazu und zur Situation in Venezuela lesen Sie hier.

"Die Ergebnisse können nicht geheim gehalten werden. Das Land hat sich friedlich für einen Wandel entschieden", erklärte González auf X kurz bevor die Ergebnisse bekanntgegeben wurden. Oppositionsführerin Machado wendete sich an die Armee: "Eine Botschaft an das Militär. Das venezolanische Volk hat gesprochen: Es will Maduro nicht", schrieb sie auf X. "Es ist an der Zeit, sich auf die richtige Seite der Geschichte zu stellen. Sie haben eine Chance, und zwar jetzt."