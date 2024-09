Netanjahu bittet für Tod von Hamas-Geiseln um Verzeihung. Hamas droht Angehörigen der israelischen Geiseln. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Angehörige verurteilen "Terrorvideo" der Hamas von getöteter Geisel

19.36 Uhr: Das Forum der Geisel-Angehörigen in Israel hat ein von der radikalislamischen Hamas veröffentlichtes Video verurteilt, in dem eine Geisel gezeigt wird, die am Wochenende tot aufgefunden wurde. Das Forum der Familien der Geiseln und Vermissten, das sich für ein Abkommen zur Freilassung der Geiseln einsetzt, spricht von einem "schockierenden Psychoterror-Video". Die am Montag veröffentlichten Aufnahmen zeigen die 24-jährige Eden Yerushalmi, deren Leiche am Wochenende vom israelischen Militär geborgen worden war.

In dem zwei Minuten langen Video drängt Yerushalmi die israelische Regierung, die Freilassung aller im Gazastreifen festgehaltenen Geiseln sicherzustellen. Sie ruft zudem die israelische Bevölkerung auf, entsprechende Forderungen mittels Protesten durchzusetzen. Yerushalmi war eine der sechs Geiseln, deren Leichen in einem Tunnel im Gazastreifen gefunden worden waren. Nach Angaben des israelischen Militärs wurden die sechs getötet, kurz bevor die Soldaten sie erreichen konnten. Regierungschef Benjamin Netanjahu zufolge wurden sie durch einen Kopfschuss hingerichtet.

UN verlangen unabhängige Untersuchung zu Tötung israelischer Geiseln

18.42 Uhr: UN-Menschenrechtskommissar Volker Türk hat eine unabhängige Untersuchung des Todes sechs israelischer Geiseln gefordert, die nach israelischen Angaben hingerichtet wurden. "Wir sind entsetzt über Berichte, wonach bewaffnete palästinensische Gruppen sechs israelische Geiseln standrechtlich hingerichtet haben, was ein Kriegsverbrechen darstellen würde", schreibt Türks Büro im Onlinedienst X. Der Menschenrechtskommissar fordere "unabhängige, unparteiische und transparente Untersuchungen und dass die Täter zur Rechenschaft gezogen werden", heißt es weiter.

Palästinenser: 16-Jährige stirbt bei Armeeeinsatz nahe Dschenin

15.39 Uhr: Bei einer Razzia der israelischen Armee im Westjordanland ist palästinensischen Angaben zufolge eine Jugendliche ums Leben gekommen. Die 16-Jährige sei durch israelische Schüsse getötet worden, teilt das Gesundheitsministerium in Ramallah mit.

Demnach wollten israelische Einsatzkräfte in einem Ort westlich der Stadt Dschenin, die als Hochburg militanter Palästinenser gilt, mehrere Personen festnehmen. Details zu den Umständen des Tods des Mädchens nennt die Behörde nicht. Israels Militär teilt auf Anfrage mit, den Bericht zu prüfen.

Die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa meldet unterdessen, ein Auto von Journalisten sei in dem Ort von israelischen Einsatzkräften beschossen worden. Ein Mitarbeiter der Agentur sei an der Hand getroffen und verletzt worden. Israels Armee teilt mit, diesen Bericht ebenfalls zu prüfen.

Dringlichkeitssitzung des Weltsicherheitsrates nach Tod von Geiseln

15.35 Uhr: Die Lage in Nahost und die Tötung von sechs israelischen Geiseln soll am Mittwoch den Weltsicherheitsrat in New York beschäftigen. Der israelische Botschafter Danny Danon hatte zuvor in einem Brief Beratungen des mächtigsten Gremiums der Vereinten Nationen verlangt. Auch Ratsmitglied Algerien beantragte Diplomaten zufolge mit Blick auf die Lage in Gaza und dem Westjordanland eine Sitzung. Das Treffen soll am Mittwoch um 21 Uhr deutscher Zeit stattfinden.

Türkei verhaftet mutmaßlichen Mossad-Agenten

12.40 Uhr: In Istanbul ist nach Behördenangaben ein Kosovare festgenommen worden, der das Finanznetzwerk des israelischen Auslandsgeheimdienstes Mossad in der Türkei gesteuert haben soll. Der Mann werde verdächtigt, Überweisungen an in der Türkei aktives Mossad-Personal getätigt zu haben, berichtet der türkische Nachrichtendienst MIT. Er sei am 30. August in Gewahrsam genommen worden. Insgesamt sind in der Türkei in diesem Jahr bereits mehr als 20 Personen wegen mutmaßlicher Mossad-Verbindungen festgenommen worden. Die Beziehungen zwischen der Türkei und Israel sind angespannt.

Der Kosovare sei seit seiner Ankunft in der Türkei am 25. August überwacht worden, teilt der MIT mit. Ihm werde vorgeworfen, Finanztransaktionen aus osteuropäischen Ländern, insbesondere dem Kosovo, an Mossad-Agenten in der Türkei begünstigt zu haben. Die Überweisungen seien zur Geheiminformationsbeschaffung in Syrien und für psychologische Einsätze gegen Palästinenser sowie die Koordinierung von Drohnen-Einsätzen verwendet worden.

Hamas-Kommandeur bei Angriff getötet