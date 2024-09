Der Hisbollah-Chef hat sich zu den Explosionen geäußert. Derweil greift Israel den Libanon aus der Luft an. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Zwei israelische Soldaten im libanesischen Grenzgebiet getötet

17.27 Uhr: Zwei israelische Soldaten sind in der Nähe der Grenze zum Libanon getötet worden. Das teilt die Armee mit. Der israelische Sender N12 berichtet, ein Soldat sei durch eine Drohne getötet worden, der andere durch eine Panzerabwehrrakete.

Hisbollah will Rückkehr israelischer Bürger in Grenzgebiet nicht zulassen

16.35 Uhr: Die Hisbollah-Miliz im Libanon will die Rückkehr israelischer Zivilisten in die Grenzregion zum Libanon verhindern. Dies werde nicht durch eine militärische Eskalation erreicht werden, sagt ihr Chef Hassan Nasrallah in der ersten Rede seit den explodierten Pagern und Walkie-Talkies.