Der Iran kündigt eine "vernichtende Antwort" gegenüber Israel an. Der Hisbollah-Chef hat sich zu den Explosionen geäußert. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Israels Luftwaffe fliegt Angriffe im Libanon

Es war bereits die zweite Serie israelischer Luftangriffe im Libanon an diesem Tag. Libanesische Sicherheitskreisen berichten von massiven Luftangriffen. Binnen 20 Minuten seien rund 70 Ziele angegriffen worden. Es habe sich um einige der heftigsten Bombardierungen seit dem Beginn des Gazakriegs gehandelt, verlautet aus libanesischen Sicherheitskreisen.

Iran droht Israel mit "vernichtender Antwort"

20.47 Uhr: Nach den massenhaften Explosionen von Kommunikationsgeräten der libanesischen Hisbollah-Miliz hat deren Schutzmacht Iran Israel mit einer "vernichtenden" Reaktion gedroht. "Solche terroristischen Akte, die zweifellos auf die Verzweiflung und die wiederholten Misserfolge des zionistischen Regimes zurückzuführen sind, werden bald mit einer vernichtenden Antwort der Widerstandsfront beantwortet werden", erklärt der Kommandeur der iranischen Revolutionsgarden, Hossein Salami, laut iranischen Staatsmedien in einer Nachricht an Hisbollah-Chef Hassan Nasrallah.

Washington: Hisbollah soll "terroristische Angriffe" auf Israel beenden

20.46 Uhr: Die USA haben die pro-iranische Hisbollah-Miliz zur Einstellung ihrer "terroristischen Angriffe" auf Israel aufgerufen, um auf diese Weise eine Entspannung der Situation zu erreichen. Hisbollah-Anführer Hassan Nasrallah könnte die Angriffe auf Israel stoppen – "und ich garantiere Ihnen, dass wir in diesem Fall Israel die Notwendigkeit klarmachen würden, sich seinerseits ruhig zu verhalten", sagt der Sprecher des US-Außenministeriums, Matthew Miller, in Washington .

Solange die Hisbollah aber ihre Angriffe fortsetze, "wird Israel selbstverständlich militärische Maßnahmen zur Verteidigung ergreifen", sagt Miller. Die USA setzten sich weiterhin bei allen Parteien dafür ein, den Konflikt nicht zu eskalieren und die Spirale der Gewalt nicht außer Kontrolle geraten zu lassen. Am Ende dieser Bemühungen solle eine Waffenruhe im Gazastreifen erlangt werden.

Armee: Bewaffnete Palästinenser im Westjordanland getötet

Nach Medienberichten befanden die Palästinenser sich auf dem Dach eines von israelischen Einsatzkräften umstellten Hauses in der Nähe der Stadt Dschenin. Israelische Soldaten hätten das Feuer auf das Gebäude eröffnet, berichtet die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa. Nach Angaben der "Times of Israel" soll sich eine von Israel gesuchte Person in dem umstellten Gebäude versteckt haben.