Benjamin Netanjahu führt in den Umfragen. Israel greift Beirut direkt an. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Guterres warnt: Libanon darf kein zweites Gaza werden

15.23 Uhr: UN-Generalsekretär António Guterres warnt vor einer weiteren Eskalation in Nahost. "Das libanesische Volk, das israelische Volk und die Menschen auf der ganzen Welt können es sich nicht leisten, dass der Libanon zu einem zweiten Gaza wird", sagte Guterres zum Auftakt der Generaldebatte der UN-Vollversammlung in New York.

Israelisches Militär: Haben in Beirut zielgerichtet angegriffen

13.58 Uhr: Bei einem erneuten Luftangriff Israels in einem Vorort der libanesischen Hauptstadt Beirut sind mindestens sechs Menschen getötet worden. 15 weitere seien verletzt worden, teilt das libanesische Gesundheitsministerium mit. Bei dem Angriff seien zwei Stockwerke eines Gebäudes zerstört worden, berichteten Augenzeugen. Videos zeigten in dem Ort Ghubairi südlich von Beirut große Rauchwolken. In der vor allem von Schiiten bewohnten Gegend ist die mit der Hisbollah verbündete Amal-Bewegung besonders aktiv.

Israels Militär teilt ohne weitere Details mit, einen "gezielten Angriff" in Beirut durchgeführt zu haben. Der Angriff soll dem Leiter der Raketeneinheit der Hisbollah-Miliz gegolten haben, meldeten mehrere israelische Medien unter Berufung auf Verteidigungsbeamte. Es war demnach zunächst unklar, ob er verletzt oder getötet wurde.

Iran stellt sich hinter Hisbollah

13.49 Uhr: Der iranische Präsident Massud Peseschkian stellt sich in einem Interview mit CNN hinter die Hisbollah. Zwar zeigt er sich besorgt, dass sich der Konflikt zwischen Israel und der Hisbollah zu einem größeren Konflikt in der Region ausbreiten könnte, erklärte aber auch: "Die Hisbollah kann nicht allein gegen ein Land antreten, das von westlichen Ländern, von europäischen Ländern und den Vereinigten Staaten verteidigt, unterstützt und beliefert wird".

USA: Staatsangehörige sollen Libanon verlassen

13.35 Uhr: Die USA rufen amerikanische Staatsangehörige dazu auf, den Libanon zu verlassen, solange noch Flüge angeboten werden. Das sagt ein Sprecher des Präsidialamts im Frühstücksprogramm des US-Fernsehsenders ABC News. Mehr als 30 Flüge von und nach Beirut wurden am Dienstag abgesagt, wie auf der Website des Internationalen Flughafens der libanesischen Hauptstadt zu sehen war.

Lage für Flüchtlinge im Libanon spitzt sich weiter zu

13.23 Uhr: Nach den schweren israelischen Bombardements und der Vertreibung Tausender Familien spitzt sich die Lage auch für Flüchtlinge im Libanon zu. Internationale Geldgeber hätten ohnehin bereits ihre Unterstützung zurückgefahren, teilt die Hilfsorganisation "Norwegischer Flüchtlingsrat mit". Die Lage Hunderttausender Menschen dürfte sich durch die massenhafte Vertreibung von Bewohnern des Südens und Ostens jetzt noch verschärfen.

Das kleine Mittelmeerland hat pro Kopf und im Verhältnis zu seiner Größe nach UN-Angaben so viele Flüchtlinge aufgenommen wie kein anderes Land der Welt, darunter mehr als 1,5 Millionen Syrer und 250.000 Palästinenser. Schätzungsweise neun von zehn syrischen Flüchtlingen leben in Armut. Auch wegen der Finanz- und Wirtschaftskrise haben sie nur begrenzten Zugang zu Lebensmitteln, medizinischer Versorgung, Bildung und anderer Grundversorgung. Viele Flüchtlinge haben keinen weiteren Zufluchtsort, etwa bei Verwandten oder ein Auto für die Flucht.

Netanjahu profitiert vom harten Kurs gegen die Hisbollah