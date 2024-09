Wir sind nicht mehr in einer Phase, in der wir von Provokationen sprechen können. Es ist ja nur ein Teil der Ereignisse. Israel wird Tag für Tag mit Dutzenden, wenn nicht mit Hunderten Raketen beschossen. Israel will der Hisbollah klarmachen, dass der Preis, den sie dafür zahlt, immer höher wird, wenn sie nicht endlich damit aufhört. Es ist ein rein ideologischer Konflikt, der durch die Vernichtungsgelüste der Hisbollah entsteht. Ich denke, die Explosionen waren eine scharfe Warnung an Nasrallah, die ihm zeigen sollen: Das war nur der Auftakt. Israel hat noch andere Überraschungen in petto.