Nach einer Explosionswelle im Libanon steigt die Sorge vor einem Krieg zwischen Israel und dem Iran, der sich als Schutzmacht der Hisbollah sieht. Eines der beiden Länder erscheint als militärisch stärker. Ist das wirklich so?

"Solche terroristischen Akte, die zweifellos auf die Verzweiflung und die wiederholten Misserfolge des zionistischen Regimes zurückzuführen sind, werden bald mit einer vernichtenden Antwort der Widerstandsfront beantwortet werden", erklärte der Kommandeur der iranischen Revolutionsgarden, Hossein Salami, am Donnerstag laut iranischen Staatsmedien in einer Nachricht an Hisbollah-Chef Hassan Nasrallah.