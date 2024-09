Staatengruppe erhöht Druck auf Israel mit Forderung

Zypern auf Evakuierungen aus dem Libanon vorbereitet

17.44 Uhr: Die Republik Zypern ist bereit, mögliche Evakuierungen von Bürgern aus EU-Ländern und anderen Staaten im Falle einer weiteren militärischen Eskalation im Libanon zu unterstützen. Die Vorbereitungen liefen auf Hochtouren, sagt der zyprische Regierungssprecher Giannis Antoniou der Deutschen Presse-Agentur.

Zypern dient immer wieder als Drehscheibe für Hilfs- und Evakuierungsaktionen im Falle von Krisen im Nahen Osten. Es ist das EU-Land, das geografisch am nächsten liegt. Wie es aus Regierungskreisen in Nikosia hieß, könnten Fähren eingesetzt werden, falls der Flughafen in Beirut schließen müsse. Die Ausreisewilligen würden dann aus dem Libanon in die Hafenstädte Limassol oder Larnaka gebracht. Auf diesen Routen konnten seit Beginn des Gaza-Kriegs bereits mehrmals Menschen in Sicherheit gebracht werden.

Der Evakuierungsplan mit dem Namen "Hestia" ist detailliert ausgearbeitet. Er sieht vor, dass Flüchtende vorübergehend in Zelten, Schulen und Hotels untergebracht werden, bis sie in ihre Heimatländer weiterfliegen, heißt es aus Kreisen des Außenministeriums in Nikosia.

Armee-Chef: Israel bereitet möglichen Einmarsch in Libanon vor

17.07 Uhr: Die israelische Armee bereitet sich auf einen "möglichen Einmarsch" in den Libanon vor. "Wir greifen den ganzen Tag an – auch, um das Gebiet auf unseren möglichen Eintritt vorzubereiten", zitiert die "Times of Israel" Armeechef Herzi Halevi während einer Militärübung. Es sei das Ziel Israels, Zivilisten zurück in die nördlichen Grenzgebiete zu bringen und die Hisbollah für den Raketenangriff auf Tel Aviv zu bestrafen. "Um das zu erreichen, bereiten wir eine Bodenoperation vor."

Libanon: Todeszahl durch israelischen Angriff steigt auf 51

16.29 Uhr: Bei mehreren israelischen Militäreinsätzen im Libanon sind den dortigen Behörden zufolge am Mittwoch mindestens 51 Menschen ums Leben gekommen. 223 Personen seien verwundet worden, sagt der libanesische Gesundheitsminister Firass Abiad.