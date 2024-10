"In göttlicher Mission": Dieser Autokrat will noch mehr Macht

Wahlkampf zu machen hielt der 66-Jährige offenbar für unnötig. Er begnügte sich mit ein paar Besuchen in Armenvierteln, wo er angebliche "Verschwörungen der Feinde Tunesiens" anprangerte. Konkurrenten hat Saied nur noch wenige: Seinen gewichtigsten Rivalen verweigerte die Wahlbehörde die Kandidatur, so hat er nur zwei Gegenkandidaten.

Seit 2022 quasi Alleinherrscher

2019 hatte eine überwältigende Mehrheit von 73 Prozent in einer demokratischen Wahl für Saied gestimmt. "Das Volk will" lautete sein Motto damals – in Anlehnung an den Slogan des Arabischen Frühlings. 2011 hatten Massenproteste für mehr Demokratie den Langzeitherrscher Zine El Abidine Ben Ali gestürzt.